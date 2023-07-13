После освобождения Крыма на полуострове будут выращивать медицинский каннабис — Ташева 13 июля, 22:07 Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева / Telegram)

После освобождения Крыма от российских оккупантов на украинском полуострове планируют выращивать медицинский каннабис.

Об этом сообщила постоянная представительница Президента Украины в АРК Тамила Ташева в Facebook.

Ташева напомнила, что в прошлом году представительство президента работало вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий над Стратегией экономического восстановления Крыма.

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По ее словам, в стратегию вошел пункт о выращивании медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма после его легализации в Украине. Также в этот пункт включает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано.

12 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что Украина должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.

Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине — за него проголосовали 268 нардепов.