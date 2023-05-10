Десять категорий. Журналисты обнаружили более 200 военных объектов в оккупированном Крыму
Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В оккупированном Крыму есть 223 действующих, временных и законсервированных военных объектов России в десяти категориях. Это выяснили журналисты проекта Крым.Реалии.
Они опубликовали интерактивную карту в среду, 10 мая.
На ней — данные с точными координатами и фотографиями, в частности спутниковыми снимками Planet Labs за 2023 год. Среди военных объектов есть следующие:
- полигоны и учебные центры;
- места дежурства средств ПВО;
- аэродромы;
- места базирования кораблей;
- склады вооружений и топлива;
- воинские части;
- штабы и пункты управления;
- парки военной техники;
- некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.
С августа 2022 году в оккупированном Россией Крыму фактически регулярно сообщают о взрывах. Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.
Об этом также свидетельствуют спутниковые снимки и их анализ, которые публикуют как украинские, так и иностранные журналисты.