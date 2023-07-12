В Севастополе прогремели взрывы и слышна стрельба, оккупанты заявили об «учениях»

12 июля, 10:49
Поделиться:
Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

В среду, 12 июля, в Севастополе прогремели взрывы и была слышна стрельба, сообщили в Telegram-каналах.

В соцсетях пишут: «Что бабахает?!», «Слышны взрывы».

Позже так называемый «губернатор» города Михаил Развожаев заявил об «учениях».

Читайте также:
Оккупанты в Крыму пытаются «усилить ПВО» устаревшими зенитными пушками — Атеш

«В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения», — сказал оккупант.

Видео дня

В оккупированных Россией Крыму и Севастополе с августа 2022 года регулярно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно объясняют это «работой ПВО», обвиняя Украину в атаках, или учениями российских военных. В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Сейчас на полуострове действует повышенный (желтый) уровень «террористической опасности», объявленный оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «логической риторикой» заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин будет вынужден искать диалог, когда украинские войска подойдут к админгранице с оккупированным Крымом.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X