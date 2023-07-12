В Севастополе прогремели взрывы и слышна стрельба, оккупанты заявили об «учениях» 12 июля, 10:49 Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

В среду, 12 июля, в Севастополе прогремели взрывы и была слышна стрельба, сообщили в Telegram-каналах.

В соцсетях пишут: «Что бабахает?!», «Слышны взрывы».

Позже так называемый «губернатор» города Михаил Развожаев заявил об «учениях».

«В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения», — сказал оккупант.

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В оккупированных Россией Крыму и Севастополе с августа 2022 года регулярно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно объясняют это «работой ПВО», обвиняя Украину в атаках, или учениями российских военных. В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Сейчас на полуострове действует повышенный (желтый) уровень «террористической опасности», объявленный оккупантами.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал «логической риторикой» заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин будет вынужден искать диалог, когда украинские войска подойдут к админгранице с оккупированным Крымом.