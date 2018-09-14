В крымском СИЗО сильно избили Балуха и угрожали избавиться - Чийгоз

Украинского активиста Владимира Балуха сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

В комментарии Крым.Реалии он сообщил, что Балуха "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться".

Не уточняется, кто и когда именно угрожал Балуху.

Напомним, что 10 сентября так называемый "суд" в оккупированном Крыму подтвердил отказ Балуху в досрочном освобождении.

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Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита говорят об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка длится уже 180-й день.