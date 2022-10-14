Россия вербует иностранцев на войну против Украины: в Крым прибыло около 400 боевиков — Генштаб

14 октября, 07:19
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Россия пытается восполнить свои огромные потери вербовкой иностранцев (Фото:Генштаб)

Россия пытается восполнить свои огромные потери вербовкой иностранцев (Фото:Генштаб)

Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.

Стало известно, что 9 октября на временно оккупированную территорию АР Крым прибыло около четырехсот боевиков-иностранцев.

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В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.

Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена ​​отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил РФ до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

Ранее Генштаб сообщал о серьезных проблемах России с обеспечением мобилизованных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Крым Иностранцы Война России против Украины

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