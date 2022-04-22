Оккупанты несут потери: в боях с ВСУ за день погибли более 50 захватчиков, около 220 ранены
На востоке Украины оккупанты несут потери (Фото:Генштаб)
Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских оккупантов на востоке Украины.
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По данным Генштаба, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих РФ: около 220 человек. Также доставили более 50 тел погибших захватчиков.
Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.
Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые «боевые» средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.
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