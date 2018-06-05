05 июня 2018, вторник

В Кропивницком произошел взрыв у входа в банк

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В результате взрыва повредился банкомат

В результате взрыва повредился банкомат

В ночь на 5 июня в Кропивницком произошел взрыв у входа в отделение банка.

Как сообщили в полиции региона, в результате взрыва поврежден стеклопакет на входе в банковское учреждение и банкомат. Незначительно также повредились припаркованные возле банка легковые авто.

Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет.

Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство (ч.4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По данным местных СМИ, злоумышленники пытались подорвать банкомат, однако украсть деньги им не удалось.

 

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