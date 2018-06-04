04 июня 2018, понедельник

В Кропивницком попрощались с военным, который на Донбассе закрыл собой дочь от обстрелов

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Метлинский спас дочь, но погиб от осколочных ранений
Фото: Цензор.НЕТ

Метлинский спас дочь, но погиб от осколочных ранений

В Кропивницком попрощались с 48-летним военным Николаем Метлинским, который получил ранения, спасая свою дочь от обстрелов на Донбассе.

Как сообщает Униан, проводить бойца пришли его побратимы и жители города.

По словам заместителя командира бригады, где служил Метлинский, он исполнил свой долг до конца. Его дочь получила травмы и контузию, но осталась жива.

Ранее сообщалось, что Метлинский умер в областной больнице имени Мечникова в Днепре от осколочного ранения. Реаниматологи четыре раза пытались запустить его сердце, однако попытки оказались безрезультатны. Его дочь Ярослава идет на поправку.

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