31 октября 2018, среда

В Кропивницком оперуполномоченный сбежал от СБУ, разбив два служебных автомобиля

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Несмотря на бегство от СБУ, на следующий день полицейский пришел на работу
Фото: военная прокуратура

Несмотря на бегство от СБУ, на следующий день полицейский пришел на работу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области оперуполномоченного сектора уголовного розыска Нацполиции.

Как сообщается, вымогая от местного жителя 12,5 тысяч гривен, он обещал ему повлиять на своих коллег из городского и районного отделов для беспрепятственной транспортировки древесины и ее реализации в Кропивницком.

При этом отмечается, что злоумышленник во время задержания оказал сопротивление оперативникам СБУ и скрылся с места на автомобиле, выбросив полученную взятку в окно.

Кроме того, во время бегства он повредил два служебных автомобиля.

Позже машину полицейского обнаружили за городом, а самого полицейского задержали на следующее утро, когда он пришел на работу.

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