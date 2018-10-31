В Кропивницком оперуполномоченный сбежал от СБУ, разбив два служебных автомобиля

Несмотря на бегство от СБУ, на следующий день полицейский пришел на работу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области оперуполномоченного сектора уголовного розыска Нацполиции.

Как сообщается, вымогая от местного жителя 12,5 тысяч гривен, он обещал ему повлиять на своих коллег из городского и районного отделов для беспрепятственной транспортировки древесины и ее реализации в Кропивницком.

При этом отмечается, что злоумышленник во время задержания оказал сопротивление оперативникам СБУ и скрылся с места на автомобиле, выбросив полученную взятку в окно.

Кроме того, во время бегства он повредил два служебных автомобиля.

Позже машину полицейского обнаружили за городом, а самого полицейского задержали на следующее утро, когда он пришел на работу.