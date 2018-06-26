26 июня 2018, вторник

В Кропивницком на взятке попался начальник отдела областного управления ГФС

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Чиновник осуществлял контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции
Фото: СБУ

Чиновник осуществлял контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции

Правоохранители задержали начальника одного из отделов главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, его уличили в систематическом вымогательстве взяток от местных предпринимателей.

"Чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, требовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную дань за "закрытие глаз" на незаконную реализацию алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали налоговика неподалеку кафе после получения им очередной взятки в размере 6 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала чиновника ГФС, вымогавшего взятки за таможенное оформление автомобилей.

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