В Кропивницком на взятке попался начальник отдела областного управления ГФС

Чиновник осуществлял контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции

Правоохранители задержали начальника одного из отделов главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, его уличили в систематическом вымогательстве взяток от местных предпринимателей.

"Чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, требовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную дань за "закрытие глаз" на незаконную реализацию алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали налоговика неподалеку кафе после получения им очередной взятки в размере 6 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала чиновника ГФС, вымогавшего взятки за таможенное оформление автомобилей.