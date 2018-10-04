В Кропивницком депутат попался на взятке более 130 тысячи гривен

Депутату за вымогательство взятки грозит до пяти лет лишения свободы

В Кировоградской области депутата одного из райсоветов Кропивницкого уличили в коррупционной деятельности.

Как сообщили в Генпрокуратуре, он попался на взятке в 133 тысячи гривен.

За эту суму злоумышленник обещал местному предпринимателю, что повлияет на членов постоянной комиссии и исполнительного комитета горсовета Кропивницкого, чтобы тот получил место под размещение рекламных объектов.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (до пяти лет лишения свободы) в отношении депутата уже направлено в суд.