В Кропивницком судья обязал пророссийского агитатора выучить песню про Бандеру — глава облсовета 24 мая, 07:00 Цей матеріал також доступний українською Судья в Кропивницком обязал 19-летнего парня, агитировавшего за «русский мир», выучить гимн Украины (Фото:ANDREW KELLY/Reuters)

В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за «русский мир», выучить гимн Украины, раздел Конституции, песню про Бандеру и стих Любіть Україну.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга.

«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсети агитировать за “русский мир”, выучить наизусть: гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню Батько наш — Бандера, Україна — мати!, стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну», — написал глава облсовета.

Видео дня

Он также добавил, что «для закрепления материала» суд назначил парню еще прочесть повесть Николая Гоголя Тарас Бульба и роман Анатолия Димарова И будут люди.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.