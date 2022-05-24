В Кропивницком судья обязал пророссийского агитатора выучить песню про Бандеру — глава облсовета

24 мая, 07:00
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Судья в Кропивницком обязал 19-летнего парня, агитировавшего за «русский мир», выучить гимн Украины (Фото:ANDREW KELLY/Reuters)

Судья в Кропивницком обязал 19-летнего парня, агитировавшего за «русский мир», выучить гимн Украины (Фото:ANDREW KELLY/Reuters)

В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за «русский мир», выучить гимн Украины, раздел Конституции, песню про Бандеру и стих Любіть Україну.

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Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга.

«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсети агитировать за “русский мир”, выучить наизусть: гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню Батько наш  Бандера, Україна  мати!, стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну», — написал глава облсовета.

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Он также добавил, что «для закрепления материала» суд назначил парню еще прочесть повесть Николая Гоголя Тарас Бульба и роман Анатолия Димарова И будут люди.

https://www.facebook.com/ShulhaSerhii/posts/402361025086186
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Русский мир Кропивницкий Суд

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