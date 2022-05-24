В Кропивницком судья обязал пророссийского агитатора выучить песню про Бандеру — глава облсовета
Судья в Кропивницком обязал 19-летнего парня, агитировавшего за «русский мир», выучить гимн Украины (Фото:ANDREW KELLY/Reuters)
В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за «русский мир», выучить гимн Украины, раздел Конституции, песню про Бандеру и стих Любіть Україну.
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Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга.
«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсети агитировать за “русский мир”, выучить наизусть: гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню Батько наш — Бандера, Україна — мати!, стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну», — написал глава облсовета.
Он также добавил, что «для закрепления материала» суд назначил парню еще прочесть повесть Николая Гоголя Тарас Бульба и роман Анатолия Димарова И будут люди.
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