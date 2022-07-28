В Кропивницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы 28 июля, 12:47 В Кропивницком прогремели взрывы (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в четверг, 27 июля, в Кропивницком во время сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы.



Корреспонденты Суспільного сообщают о звуках двух в городе.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович у себя в Telegram, что «обстановка неспокойная» и призвал оставаться в укрытиях.

Видео дня

Также он попросил не публиковать фото и видео с места происшествия.

«Ракетный удар по Кропивницкому. Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности впоследствии». — написал Райкович.



Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала в пригород Киева, в том числе в объект инфраструктуры в Вышгородском районе.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.