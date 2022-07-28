В Кропивницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы

28 июля, 12:47
В Кропивницком прогремели взрывы (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Кропивницком прогремели взрывы (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в четверг, 27 июля, в Кропивницком во время сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы.

Корреспонденты Суспільного сообщают о звуках двух в городе.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович у себя в Telegram, что «обстановка неспокойная» и призвал оставаться в укрытиях.

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Также он попросил не публиковать фото и видео с места происшествия.

«Ракетный удар по Кропивницкому. Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности впоследствии». — написал Райкович.

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала в пригород Киева, в том числе в объект инфраструктуры в Вышгородском районе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Кропивницкий Взрыв Война России против Украины

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