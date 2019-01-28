В Кропивницком напали на представителя общественной организации Опора
В Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите прав избирателей Гражданской сети Опора Евгения Гурницкого.
Как сообщили в пресс-службе организации, инцидент произошел ночью 26 января в подъезде одной из многоэтажек.
"Неизвестные лица назвали меня по имени, я откликнулся и потом мне нанесли повреждения в области правого глаза", - рассказал Гурницкий.
Он добавил, что нападавшие не взяли его личные вещи.
Активист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
"Этот случай связываю с профессиональной деятельностью, поскольку в последнее время я фиксирую нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области", - пояснил он.
Омбудсмен написал заявление в полицию, а также обратился в медицинское учреждение.
"Избирательная кампания только началась, а на представителя ОПОРЫ совершено нападение. Мы расцениваем это событие как давление на наблюдения", - заявили в организации.
Отмечается, что накануне Гурницкий заявил в полицию по делу о размещении агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины. Он также является свидетелем в ряде подобных заявлений в полицию о билбордах с изображением других пяти кандидатов.
Речь идет о Евгении Мураеве, Анатолии Гриценко, Валентине Наливайченко, Андрее Садовом, Сергее Каплине.
31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.
До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.