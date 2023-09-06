Задержали со стрельбой. В Кропивницком мужчина угрожал людям гранатой и убегал от полиции — видео 6 сентября, 18:55 Мужчина угрожал людям взрывчаткой на заправке (Фото:Скриншот из видео Национальная полиция Украины/Facebook)

В центре Кропивницкого Кировоградской области нетрезвый мужчина на заправке угрожал людям взорвать гранату. Однако, как оказалось, гранаты у него не было.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook.

«Сегодня благодаря точным действиям патрульных полицейских удалось предотвратить человеческие жертвы в Кропивницком», — подчеркнул он.



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По его данным, очевидцы восприняли угрозу как реальную и вызвали полицию. Однако, когда мужчина увидел патрульных, то сел в авто и начал убегать.



Полицейские пытались заблокировать автомобиль правонарушителя, но тот не останавливался. Один из патрульных выстрелил в колесо машины из табельного оружия. После этого мужчину остановили и задержали.

Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщали, что мужчина убегал на машине Жигули зеленого цвета. В социальных сетях местные жители писали, что слышали звуки стрельбы.



«Это задержание — яркий пример того, почему для защиты законопослушных граждан и обеспечения безопасной среды полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать табельное огнестрельное оружие. И этот вопрос не может быть дискуссионным», — подчеркнул глава Нацполиции.



29 августа Нацполиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы. Правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения.

Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой. Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась драка, во время которой патрульный применил табельное оружие.