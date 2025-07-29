ГБР заявило о разоблачении чиновника Кропивницкого ТЦК, который за деньги снимал с розыска военнообязанных

29 июля, 13:22
Поделиться:
Чиновник имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска, сообщили в ГБР (Фото: ГБР)

Чиновник имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска, сообщили в ГБР (Фото: ГБР)

Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого ТЦК и СП, который за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин.

В Государственном бюро расследований сообщили, что мужчина имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска. В случае отказа он угрожал принудительной мобилизацией.

Реклама

По данным ГБР, чиновник ТЦК успел «помочь» не менее чем десяти мужчинам.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона описала один из таких случаев.

В июне 2025 года чиновник предложил военнообязанному, у которого были проблемы со своевременным представлением военно-учетных данных, за 1000 долларов поставить его на воинский учет без объявления в розыск.

ДБР
Фото: ДБР

Как отметили в прокуратуре, такой «сервис» позволял избежать мобилизации. При этом служащий уточнил, что в случае непредоставления взятки, мужчину мобилизуют в ВСУ.

Военнообязанный согласился на предложение, после чего встретился с чиновником ТЦК в одном из супермаркетов Кропивницкого. Во время передачи денег служащего задержали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что во время обыска по месту его жительства нашли и изъяли часть средств — 700 долларов.

ДБР
Фото: ДБР

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Читайте также:
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ТЦК ТЦК и СП Кропивницкий Мобилизация Взятка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies