ГБР заявило о разоблачении чиновника Кропивницкого ТЦК, который за деньги снимал с розыска военнообязанных
Чиновник имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска, сообщили в ГБР (Фото: ГБР)
Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого ТЦК и СП, который за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин.
В Государственном бюро расследований сообщили, что мужчина имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска. В случае отказа он угрожал принудительной мобилизацией.
По данным ГБР, чиновник ТЦК успел «помочь» не менее чем десяти мужчинам.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона описала один из таких случаев.
В июне 2025 года чиновник предложил военнообязанному, у которого были проблемы со своевременным представлением военно-учетных данных, за 1000 долларов поставить его на воинский учет без объявления в розыск.
Как отметили в прокуратуре, такой «сервис» позволял избежать мобилизации. При этом служащий уточнил, что в случае непредоставления взятки, мужчину мобилизуют в ВСУ.
Военнообязанный согласился на предложение, после чего встретился с чиновником ТЦК в одном из супермаркетов Кропивницкого. Во время передачи денег служащего задержали правоохранители.
В прокуратуре добавили, что во время обыска по месту его жительства нашли и изъяли часть средств — 700 долларов.
Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
- В Запорожской области муж чиновницы ТЦК ежемесячно вымогал у жены погибшего военного по 75 тысяч гривен — полиция
- ГБР объявило подозрение двум сотрудникам ТЦК, один из которых избил мобилизованного в Киеве — мужчина умер
- Сломанные ребра и проколотое легкое. В одесском ТЦК начали служебную проверку из-за инцидента с «заталкиванием в бус» мужчины