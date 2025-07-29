ГБР заявило о разоблачении чиновника Кропивницкого ТЦК, который за деньги снимал с розыска военнообязанных

Чиновник имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска, сообщили в ГБР (Фото: ГБР)

Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого ТЦК и СП , который за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин.

В Государственном бюро расследований сообщили, что мужчина имел доступ к базе данных разыскиваемых людей и предлагал им за 1000 долларов сняться с розыска. В случае отказа он угрожал принудительной мобилизацией.

Реклама

По данным ГБР, чиновник ТЦК успел «помочь» не менее чем десяти мужчинам.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона описала один из таких случаев.

В июне 2025 года чиновник предложил военнообязанному, у которого были проблемы со своевременным представлением военно-учетных данных, за 1000 долларов поставить его на воинский учет без объявления в розыск.

Фото: ДБР

Как отметили в прокуратуре, такой «сервис» позволял избежать мобилизации. При этом служащий уточнил, что в случае непредоставления взятки, мужчину мобилизуют в ВСУ.

Военнообязанный согласился на предложение, после чего встретился с чиновником ТЦК в одном из супермаркетов Кропивницкого. Во время передачи денег служащего задержали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что во время обыска по месту его жительства нашли и изъяли часть средств — 700 долларов.

Фото: ДБР

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.