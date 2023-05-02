Заключенные совершили самоубийства. В Криворожской исправительной колонии обнаружили нарушения прав человека — Лубинец 2 мая, 07:23 В исправительной колонии выявили нарушения прав человека (Фото:https://t.me/dmytro_lubinetzs)

Группа НПМ подтвердила факты нарушений прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80, в которой заключенные совершили самоубийства, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, в четверг, 27 апреля, в Офис омбудсмана поступила информация от представителей общественных организаций о вероятном нарушении прав человека в Криворожской исправительной колонии №80.

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Утром следующего дня мониторы совместно с представителями общественности отправились в эту колонию и медицинскую часть №80 филиала ГУ Центр здравоохранения ГКВД Украины в Днепропетровской и Донецкой областях.

«При посещении группа национального превентивного механизма изучила законность проведения 25 апреля обысков, обстоятельства совершения осужденными самоубийств, которые имели место 26 и 27 апреля, организацию работы учреждения и медчасти», — говорится в сообщении.

По результатам посещения колонии установлены:

факты жестокого обращения с осужденными во время проведения обысков ( непредоставление возможности посетить туалет, пребывание без движения около четырех часов в положении лежа на бетонном полу);

непредоставление возможности посетить туалет, пребывание без движения около четырех часов в положении лежа на бетонном полу); факты дискриминации и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении;

нарушение права на достойные условия содержания ( статья 25 Всеобщей декларации прав человека);

статья 25 Всеобщей декларации прав человека); нарушение права на труд осужденных и защита от эксплуатации.

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Установлены нарушения при посещении медицинской части:

прав осужденных и заключенных на здравоохранение и оказание медпомощи;

прав лиц, страдающих психическими расстройствами ( помещение в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра);

помещение в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра); прав осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий;

права на тайну о состоянии здоровья: наличие в медчасти камер видеонаблюдения, в частности, в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

С целью устранения нарушений прав осужденных и заключенных в компетентные органы будут направлены акты реагирования.