Заключенные совершили самоубийства. В Криворожской исправительной колонии обнаружили нарушения прав человека — Лубинец

2 мая, 07:23
Поделиться:
В исправительной колонии выявили нарушения прав человека (Фото:https://t.me/dmytro_lubinetzs)

В исправительной колонии выявили нарушения прав человека (Фото:https://t.me/dmytro_lubinetzs)

Группа НПМ подтвердила факты нарушений прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80, в которой заключенные совершили самоубийства, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, в четверг, 27 апреля, в Офис омбудсмана поступила информация от представителей общественных организаций о вероятном нарушении прав человека в Криворожской исправительной колонии №80.

Видео дня

Утром следующего дня мониторы совместно с представителями общественности отправились в эту колонию и медицинскую часть №80 филиала ГУ Центр здравоохранения ГКВД Украины в Днепропетровской и Донецкой областях.

«При посещении группа национального превентивного механизма изучила законность проведения 25 апреля обысков, обстоятельства совершения осужденными самоубийств, которые имели место 26 и 27 апреля, организацию работы учреждения и медчасти», — говорится в сообщении.

По результатам посещения колонии установлены:

  • факты жестокого обращения с осужденными во время проведения обысков (непредоставление возможности посетить туалет, пребывание без движения около четырех часов в положении лежа на бетонном полу);
  • факты дискриминации и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении;
  • нарушение права на достойные условия содержания (статья 25 Всеобщей декларации прав человека);
  • нарушение права на труд осужденных и защита от эксплуатации.
https://t.me/dmytro_lubinetzs
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs
https://t.me/dmytro_lubinetzs
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs
https://t.me/dmytro_lubinetzs
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs
https://t.me/dmytro_lubinetzs
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Установлены нарушения при посещении медицинской части:

  • прав осужденных и заключенных на здравоохранение и оказание медпомощи;
  • прав лиц, страдающих психическими расстройствами (помещение в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра);
  • прав осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий;
  • права на тайну о состоянии здоровья: наличие в медчасти камер видеонаблюдения, в частности, в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

С целью устранения нарушений прав осужденных и заключенных в компетентные органы будут направлены акты реагирования.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Права человека Кривой Рог Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X