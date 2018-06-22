В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу

В Днепропетровской области задержали и арестовали серийного насильника и убийцу - 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога, который вышел из тюрьмы в конце 2017 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, на счету у подозреваемого - шесть изнасилованных женщин, две из которых погибли. Свои преступления он совершил в течение мая-июня в Кривом Роге.

"Всех жертв мужчина душил, насиловал и забирал у них личные вещи. Все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21-ти часов", - заявили в полиции.

Аброськин сообщил, что для поиска и задержания преступника была создана усиленная следственно-оперативная группа. Розыск велся круглосуточно с привлечением около полутысячи человек: полицейских, бойцов Нацгвардии, военнослужащих, граждан.

Кроме того, для поисков преступника был составлен его психологический портрет, что позволило полицейским прогнозировать его дальнейшие шаги.

Сейчас насильнику объявлено подозрение по шести эпизодах по статьям о разбое и умышленном убийстве, он взят под стражу на 60 суток. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Полтавской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 22 женщин по всей Украине.