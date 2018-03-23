В Кривом Роге задержали на взятке чиновника Государственной исполнительной службы

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Чиновницу задержали после получения первой части взятки

Чиновницу задержали после получения первой части взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновницу одного из районных отделов Государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

Как сообщается, старший государственный исполнитель требовала у местного жителя 35 тысяч гривен за удаление из Единого реестра должников сведений о решении суда об аресте его денежных средств.

Злоумышленницу задержали в ее служебном кабинете после получения первой части взятки.

"Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге СБУ задержала за взятку начальника сектора полиции.

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