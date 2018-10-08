08 октября 2018, понедельник

В Кривом Роге во время пожара во Дворце культуры погиб мужчина

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Причины возгорания выясняют правоохранители
Фото: 0564.ua

Причины возгорания выясняют правоохранители

В понедельник, 8 октября, в Кривом Роге произошел пожар в здании Дворца культуры, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"Прибывшие на место вызова пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Огнем уничтожены звукорежиссерская аппаратура и мебель на общей площади 20 м.кв.", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 16:20. Вследствие него погиб мужчина 1954 года рождения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

 

Причины возгорания выясняют правоохранители. 

 

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