В Кривом Роге во время пожара во Дворце культуры погиб мужчина

В понедельник, 8 октября, в Кривом Роге произошел пожар в здании Дворца культуры, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"Прибывшие на место вызова пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Огнем уничтожены звукорежиссерская аппаратура и мебель на общей площади 20 м.кв.", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 16:20. Вследствие него погиб мужчина 1954 года рождения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Причины возгорания выясняют правоохранители.