27 октября 2018, суббота

В Кривом Роге во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей, есть пострадавшие

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По предварительной информации, у водителя отказали тормоза

По предварительной информации, у водителя отказали тормоза

В субботу, 27 октября, в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу: трое зрителей пострадали.

Об этом сообщает Первый криворожский.

Так, водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда выполнял каскадерский трюк. По предварительной информации, у него отказали тормоза и он на полной скорости въехал в толпу зрителей. В результате аварии пострадали три человека. Двоих забрала скорая.

Издание krivbass.city сообщает, что автомобиль сбил двух женщин и ребенка, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

"Во время перерыва между заездами присутствующих развлекали каскадеры. Один из гонщиков на машине выполнял трюки. Но неожиданно для всех он потерял контроль над авто. Машина вылетела в толпу зрителей, а затем врезалась в другой автомобиль", - пишет издание.

Как известно, 27 октября на автодроме Кривбасс-экстрим проходят завершающие гонки в 2018 году. В соревнованиях принимают участие несколько десятков спортсменов. На мероприятие пришли более 3000 зрителей.

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