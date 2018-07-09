В Кривом Роге умер экс-боец АТО, который объявлял голодовку из-за отсутствия лекарств

В ночь на 8 июля в Кривом Роге скончался участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк, который 27 июня объявил голодовку "из-за отсутствия лекарств в больнице".

Родственники умершего в комментарии Радио Свобода сообщили, что мужчина умер в 16-й больнице Кривого Рога, где находился на лечении, его диагноз пока не обнародуется.

Местная полиция по факту смерти открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть". В полиции отметили, что причина смерти пациента будет установлена ​​после судебно-медицинской экспертизы.

Владимир Близнюк объявил протестную голодовку 27 июня после того, как в больнице отказались обеспечить его лекарствами за бюджетные средства. 29 июля он сообщил, что прекращает голодовку, ведь лекарства ему уже предоставлены "каким-то фондом".

Криворожская волонтер Юлиана Березуцкая сообщила, что демобилизованный боец ​​отказался от волонтерской помощи и пытался добиться лечения за бюджетные средства, однако с каждым днем ​​его состояние ухудшалось.

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"Сначала он лежал в 11-й больнице, там ему не смогли поставить диагноз, направили в 16-ю. Лег - и тишина. Ни врача, ни медсестры, ни диагноза. Сделали назначения лекарств, сказали: покупай сам. Его это возмутило, он был таким человеком - борцом с несправедливостью. У меня есть фотографии от Вовы, где написан предварительный диагноз - тогда у него подозревали гастрит с осложнениями. За несколько дней до смерти ему поставили другой диагноз, но я не могу его обнародовать", - рассказала Березуцкая.

По словам волонтера, в последние дни участнику АТО стало очень плохо, он перестал вставать, есть, не мог физически взять трубку.