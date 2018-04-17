В Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП с участием маршрутки: все подробности

В момент ДТП в маршрутке было 25 человек

Рано утром 17 апреля в Кривом Роге произошло масштабное тройное ДТП с участием маршрутки. По данным ГСЧС, в результате восемь человек погибли и еще 21 пострадал.

НВ рассказывает все подробности о трагедии.

Что произошло

Авария произошла незадолго до 6:00. В полицию о ней сообщили в 5:53. По данным местных СМИ, в маршрутку №261, в которой было много людей, на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО врезался легковой автомобиль Mazda, который двигался по улице Героев АТО и выехал на перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. От столкновения маршрутку отбросило на встречную полосу, где в нее врезался автобус ArcelorMittal.

Сначала сообщалось, что в аварии погибли семь человек и еще 12-17 пострадали.

Позже в полиции сообщили, что погибло восемь человек, а еще 15 находятся в больнице, причем четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

Первый криворожский со ссылкой на источники сообщил, что в больнице скончались еще две жертвы аварии, таким образом число погибших возросло до 10.

Однако позже в ГСЧС обнародовали данные о том, что погибших в ДТП все-таки восемь, а пострадавших - 21.

Спасателям пришлось вырезать из разбитых автомобилей трех человек, двое из которых были уже погибшими.

Водителя маршрутки удалось спасти, а виновник аварии - водитель Mazda - серьезно не пострадал.

Из-за ДТП 18 апреля объявлено в Кривом Роге днем траура.

Что известно о пострадавших в ДТП и виновнике аварии

В ГСЧС сообщили, что в момент столкновения в автомобиле Mazda было два человека, в автобусе - три человека, а в маршрутке ориентировочно 25 человек.

Однако в пресс-службе компании ArcelorMittal, которой принадлежал автобус, заявили, что в момент ДТП он ехал за работниками предприятия, чтобы перевезти их на рабочие места, и в нем был только водитель. В компании добавили, что водитель автобуса в результате ДТП был травмирован, перенес операцию и находится в больнице. Кроме того, водитель прошел тест на содержание алкоголя в крови, результат которого отрицательный.

Информационное агентство Кривбасс on-line со ссылкой на транспортный отдел криворожского горисполкома сообщило, что в прокуратуру передали данные GPS-контроля, который был установлен на маршрутном такси для контроля маршрута и скорости движения.

Согласно этим данным, скорость маршрутки в момент, когда в нее врезался автомобиль Mazda, была 46 км/ч.

Аналогичную информацию сообщает Первый городской канал.

По данным канала, скорость автобуса ArcelorMittal в момент ДТП была около 60 км/ч.

Сообщалось также, что маршрутка Mercedes Sprinter была пассажирским автомобилем, а не переоборудаванным из грузового, и, согласно техпаспорту, ее вместимость составляет 25 пассажиров + 1 водитель. В момент ДТП в маршрутке было 24 пассажира и водитель.

Агентство со ссылкой на свидетелей ДТП также пишет, что Mazda перед перекрестком ускорилась, хотя выезжала со второстепенной дороги.

0564.ua сообщает, что за рулем Mazda находился человек с инвалидностью, 67-летний Волков Александр Сергеевич. В результате аварии он получил ушибы. В полиции заявили, что водитель Mazda, мужчина 1950 года рождения, задержан и с ним проводятся следственные действия.

Личности шести погибших уже удалось установить.

Видео с места ДТП в Кривом Роге

В Сети появилось несколько видео с места трагического ДТП. На одном из них видно, что в Mazda сработали подушки безопасности.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с чувствительной психикой

Местные СМИ также пишут, что на средней школе № 4 рядом с местом ДТП установлена видеокамера, которая зафиксировала движение автомобиля Mazda. Видео передали в прокуратуру для определения скорости легкового автомобиля.

НВ