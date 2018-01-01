В Кривом Роге продавцы магазина обезвредили грабителя в маске тигра, вооруженного топором - видео Сегодня, 17:48 134 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы Скриншот с видео Нацполиции/YouTube

В Саксаганском районе Кривого Рога мужчина в маске тигра, вооруженный топором, пытался ограбить магазин фототехники.

На видео с камеры наблюдения, опубликованнм Нацполицией, видно, как злоумышленник заходит в помещение и толкает одного из находившихся там мужчин.

Когда же грабитель положил топор на стол, чтобы взять лежащий на нем фотоаппарат, продавцы воспользовались этим, чтобы его обезвредить.

В итоге злоумышленника передали сотрудникам полиции, которые увезли его в отделение.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.