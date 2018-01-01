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В Кривом Роге продавцы магазина обезвредили грабителя в маске тигра, вооруженного топором - видео

Сегодня, 17:48
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Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

Скриншот с видео Нацполиции/YouTube

В Саксаганском районе Кривого Рога мужчина в маске тигра, вооруженный топором, пытался ограбить магазин фототехники.

На видео с камеры наблюдения, опубликованнм Нацполицией, видно, как злоумышленник заходит в помещение и толкает одного из находившихся там мужчин.

Когда же грабитель положил топор на стол, чтобы взять лежащий на нем фотоаппарат, продавцы воспользовались этим, чтобы его обезвредить.

В итоге злоумышленника передали сотрудникам полиции, которые увезли его в отделение.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Видео Кривой Рог Ограбление

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