01 июня 2018, пятница

В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план Перехват

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В Кривом Роге объявили оперативный план Перехват

В Кривом Роге объявили оперативный план Перехват

В пятницу, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили из машины во время движения, сообщили очевидцы.

Как передает Первый Криворожский, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

По сообщениям очевидцев, между группой мужчин возникла ссора, после которой потерпевшего схватили и погрузили в Mercedes-Benz Sprinter. Из машины сначала прозвучало два выстрела, а затем на ходу выбросили раненого мужчину.

Сотрудники полиции объявили оперативный план Перехват, разыскивается Mercedes-Benz Sprinter белого цвета. Правоохранители разыскивают подозреваемых в тяжком преступлении.

Напомним, что 24 мая в Черкассах бывший охранник Николай Гончар застрелил депутата областного совета от Батькивщины Сергея Гуру.

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