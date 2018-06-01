В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план Перехват

В пятницу, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили из машины во время движения, сообщили очевидцы.

Как передает Первый Криворожский, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

По сообщениям очевидцев, между группой мужчин возникла ссора, после которой потерпевшего схватили и погрузили в Mercedes-Benz Sprinter. Из машины сначала прозвучало два выстрела, а затем на ходу выбросили раненого мужчину.

Сотрудники полиции объявили оперативный план Перехват, разыскивается Mercedes-Benz Sprinter белого цвета. Правоохранители разыскивают подозреваемых в тяжком преступлении.

Напомним, что 24 мая в Черкассах бывший охранник Николай Гончар застрелил депутата областного совета от Батькивщины Сергея Гуру.