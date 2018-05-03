В Кривом Роге патрульный сбил перебегавшего дорогу пешехода

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора

Пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора

В четверг, 3 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога автомобиль патрульной службы полиции сбил пешехода.

Как сообщает 1kr.ua, ДТП произошло на улице Балхашской.

При этом отмечается, что пострадавший пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему была оказана необходимая медпомощь.

По данному факту начата служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви патрульный на служебном авто сбил 7-летнего мальчика.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове