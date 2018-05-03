В Кривом Роге патрульный сбил перебегавшего дорогу пешехода

В четверг, 3 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога автомобиль патрульной службы полиции сбил пешехода.
Как сообщает 1kr.ua, ДТП произошло на улице Балхашской.
При этом отмечается, что пострадавший пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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В результате аварии пешеход получил травмы, ему была оказана необходимая медпомощь.
По данному факту начата служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в Белой Церкви патрульный на служебном авто сбил 7-летнего мальчика.
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