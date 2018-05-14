В Кривом Роге уволили чиновника-автора идеи выполнения 9 мая песни о российских военных в Сирии

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Концерт к 9 мая в Кривом Роге

Концерт к 9 мая в Кривом Роге

В Кривом Роге из-за выполнения на массовых мероприятиях 9 мая песни, посвященной российским военным в Сирии уволили ответственною чиновницу райсовета.

Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в Центрально-Городском райсовете. В частности, с должности была освобождена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова.

Напомним, в районном совете Кривого Рога Днепропетровской области пояснили исполнение песни Верните память о русских солдат в Сирии во время официальных торжеств ко Дню победы над нацизмом 9 мая. Местные власти считают уместным произведение о военных страны-агрессора, поскольку оно якобы соответствовало тематике мероприятия.

Песню написала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. На массовых мероприятиях 9 мая, где она прозвучала, присутствовал мэр города, чиновники, ветераны, школьники и др..

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