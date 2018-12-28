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В Кривом Роге обрушилась крыша закрытого кинотеатра Современник - фото

Сегодня, 15:00
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Днепр вечерний

В результате происшествия никто не пострадал

В пятницу, 28 декабря, в Металлургическом районе Кривого Рога произошло обрушение крыши кинотеатра Современник.

Об этом со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области передает Днепр вечерний.

Как сообщается, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Кроме того, была повреждена также и несущая конструкция здания.

При этом отмечается, что кинотеатр был неработающим и на момент аварии в нем находился лишь сторож, который в результате происшествия не пострадал и смог выбраться из здания самостоятельно.

Теги:   Кинотеатр Кривой Рог Днепропетровская область Обрушение

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