В Кривом Роге обрушилась крыша закрытого кинотеатра Современник - фото Сегодня, 15:00 115 Цей матеріал також доступний українською Фото: Днепр вечерний В результате происшествия никто не пострадал

В пятницу, 28 декабря, в Металлургическом районе Кривого Рога произошло обрушение крыши кинотеатра Современник.

Об этом со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области передает Днепр вечерний.

Как сообщается, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Кроме того, была повреждена также и несущая конструкция здания.

При этом отмечается, что кинотеатр был неработающим и на момент аварии в нем находился лишь сторож, который в результате происшествия не пострадал и смог выбраться из здания самостоятельно.