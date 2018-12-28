В Кривом Роге обрушилась крыша закрытого кинотеатра Современник - фото
В пятницу, 28 декабря, в Металлургическом районе Кривого Рога произошло обрушение крыши кинотеатра Современник.
Об этом со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области передает Днепр вечерний.
Как сообщается, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Кроме того, была повреждена также и несущая конструкция здания.
При этом отмечается, что кинотеатр был неработающим и на момент аварии в нем находился лишь сторож, который в результате происшествия не пострадал и смог выбраться из здания самостоятельно.