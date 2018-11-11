11 ноября 2018, воскресенье

В Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детсадах из-за отсутствия тепла

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Без тепла находятся 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов
Фото: pixabay

Без тепла находятся 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов

С понедельника, 12 ноября, в части школ и детсадов Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию представителей горсовета.

Как отметили в мэрии, вынужденные каникулы вводят в тех заведениях, которые отапливаются котельными госпредприятия Криворожская теплоцентраль, и назвали это "вынужденным шагом".

Так, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов, которые отапливаются от предприятия Криворожская теплоцентраль.

Как пояснили в мэрии, предприятие Криворожская теплоцентраль руководствуется Фондом госимущества Украины и не подконтрольное городской власти, а город стал "заложником ситуации".

10 ноября в ГП Криворожская теплоцентраль заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но Криворожгаз "блокирует поставки газа".

В ПАО Криворожгаз заявили, что НАК Нафтогаз Украины не выделил лимиты газа для ГП Криворожская теплоцентраль из-за долгов прошлых лет, следовательно Криворожгаз "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ".

Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.

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