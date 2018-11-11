В Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детсадах из-за отсутствия тепла

С понедельника, 12 ноября, в части школ и детсадов Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию представителей горсовета.
Как отметили в мэрии, вынужденные каникулы вводят в тех заведениях, которые отапливаются котельными госпредприятия Криворожская теплоцентраль, и назвали это "вынужденным шагом".
Так, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов, которые отапливаются от предприятия Криворожская теплоцентраль.
Как пояснили в мэрии, предприятие Криворожская теплоцентраль руководствуется Фондом госимущества Украины и не подконтрольное городской власти, а город стал "заложником ситуации".
10 ноября в ГП Криворожская теплоцентраль заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но Криворожгаз "блокирует поставки газа".
В ПАО Криворожгаз заявили, что НАК Нафтогаз Украины не выделил лимиты газа для ГП Криворожская теплоцентраль из-за долгов прошлых лет, следовательно Криворожгаз "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ".
Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.
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