В Кривом Роге объявили траур по погибшим в тройном ДТП

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В полиции подтвердили смерть восьми человек

В полиции подтвердили смерть восьми человек

Среда, 18 апреля, объявлена днем траура в Кривом Роге из-за тройного ДТП.

Об этом сообщили в горсовете, пишут местные СМИ.

Мэр Кривого Рога выразил соболезнования родным и близким погибших.

Город окажет помощь семьям жертв ДТП.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошло в 5:53.

По данным полиции, погибли восемь человек, еще 18 пострадали.

В то же время, по данным местных СМИ, в больнице скончались еще две жертвы аварии.


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