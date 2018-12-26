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В Кривом Роге неизвестные во время ограбления банка ранили сотрудницу

Сегодня, 10:36
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: полиция

Сейчас полиция устанавливает местонахождение грабителей

В среду, 26 декабря, в Кривом Роге вооруженные неизвестные ограбили один из банков.

Как сообщает городской портал Первый Криворожский, инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный.

Также отмечается, что во время ограбления злоумышленники ранили сотрудницу банка. Ее состояние не уточняется.

Согласно имеющейся информации, грабители похитили 150 тысяч гривен, 15 тысяч евро, а также доллары, однако, сколько именно, не сообщается.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение грабителей.

Теги:   Кривой Рог Ограбление Банки

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