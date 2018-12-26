В Кривом Роге неизвестные во время ограбления банка ранили сотрудницу
В среду, 26 декабря, в Кривом Роге вооруженные неизвестные ограбили один из банков.
Как сообщает городской портал Первый Криворожский, инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный.
Также отмечается, что во время ограбления злоумышленники ранили сотрудницу банка. Ее состояние не уточняется.
Согласно имеющейся информации, грабители похитили 150 тысяч гривен, 15 тысяч евро, а также доллары, однако, сколько именно, не сообщается.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение грабителей.