В Кривом Роге на торжествах 9 мая исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии

В Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Как сообщает местное издание Первый криворожский, девушка исполнила песню Верните память, автором которой является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эту песню политик страны-агрессора, которая воюет против украинского народа на Донбассе, написала о российских военных в Сирии.

Информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.