В Кривом Роге на шахте из-за несчастного случая погиб работник

В Кривом Роге на шахте Юбилейная 8 ноября погиб работник.

Об этом сообщили в горноспасательной службе ГСЧС, передает Радио Свобода.

Несчастный случай произошел на горизонте 420 метров примерно в 15 часов.

Специалисты не успели спуститься, тело успели поднять шахтеры. Врачи констатировали смерть. Видимых повреждений у погибшего не обнаружили.

"Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнением служебных обязанностей", - сказано в сообщении.