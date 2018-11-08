В Кривом Роге на шахте из-за несчастного случая погиб работник

В Кривом Роге на шахте Юбилейная 8 ноября погиб работник.
Об этом сообщили в горноспасательной службе ГСЧС, передает Радио Свобода.
Несчастный случай произошел на горизонте 420 метров примерно в 15 часов.
Специалисты не успели спуститься, тело успели поднять шахтеры. Врачи констатировали смерть. Видимых повреждений у погибшего не обнаружили.
"Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнением служебных обязанностей", - сказано в сообщении.
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