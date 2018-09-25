25 сентября 2018, вторник

В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 11 человек

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По данным СМИ, водителю стало плохо

По данным СМИ, водителю стало плохо

В Кривом Роге Днепропетровской области маршрутка врезалась в дерево.

По данным полиции, десять пассажиров и водитель получили легкие телесные повреждения. Один из пассажиров госпитализирован с подозрением на перелом лобной кости.

По информации местных СМИ, водителю маршрутки №230 стало плохо, он потерял контроль над управлением авто.

 

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свобода на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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