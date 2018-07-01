В Кривом Роге избили одного из организаторов Марша равенства

Вечером в субботу, 30 июня, в Кривом Роге неизвестные совершили нападение на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко.

Об этом сообщает Гей-альянс Украина.

Нападение произошло около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета. Более 10 парней напали и избили Золотченкао когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета.

"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Гей-альянс Украина сообщает, что это уже второе нападение на Золотченко за текущий год. Уголовное производство по факту его избиения в январе было закрыто из-за "отсутствия подозреваемых".

Ранее в Черновцах избили активиста движения Стоп коррупции.