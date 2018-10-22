В Кривом Роге двое местных жителей изготовили более 1,5 тонн боеприпасов - полиция

Правоохранители разоблачили в Кривом Роге двух местных жителей, которые организовали подпольное производство боеприпасов.
Об этом сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области.
Во время обыска по трем адресам правоохранители изъяли более 1,5 тонн боеприпасов, а также четыре гранаты, семь пистолетов, 16 охотничьих карабинов и ружей, один автомат и различные комплектующие к оружию.
По данным следствия, злоумышленники, кроме производства патронов, занимались также переделкой шумовых пистолетов турецкого производства в огнестрельное оружие.
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