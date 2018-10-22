В Кривом Роге двое местных жителей изготовили более 1,5 тонн боеприпасов - полиция

Кроме боеприпасов у злоумышленников изъяли также и оружие

Правоохранители разоблачили в Кривом Роге двух местных жителей, которые организовали подпольное производство боеприпасов.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области.

Во время обыска по трем адресам правоохранители изъяли более 1,5 тонн боеприпасов, а также четыре гранаты, семь пистолетов, 16 охотничьих карабинов и ружей, один автомат и различные комплектующие к оружию.

По данным следствия, злоумышленники, кроме производства патронов, занимались также переделкой шумовых пистолетов турецкого производства в огнестрельное оружие.