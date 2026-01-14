В Кривом Роге восстановили электроэнергию и отопление после ночного массированного удара РФ

14 января, 07:39
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Кривой Рог снова со светом и теплом после массированной атаки шахедами ночью 14 января 2026 года (Фото: Александр Вилкул / Telegram)

Кривой Рог снова со светом и теплом после массированной атаки шахедами ночью 14 января 2026 года (Фото: Александр Вилкул / Telegram)

В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики подключили всех абонентов, которые были отключены от света в результате ночного обстрела объекта инфраструктуры, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в среду, 14 января.

«Энергетики сделали почти невозможное. Все аварийно отключенные абоненты запитаны», — написал он в Telegram.

Также на утро возобновлена работа котельных, они уже набирают температуру. Водоснабжение и электротранспорт, в частности, скоростной трамвай, работают в штатном режиме, добавил Вилкул.

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Ночью 14 января в Кривом Роге раздавались взрывы, Россия массированно атаковала шахедами объект инфраструктуры. Впоследствии Вилкул сообщил об отключении более 45 тысяч семей от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения. Давление подачи воды было снижено.

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что вечером Россия атаковала ракетами Днепровский район и направила шахеды на Кривой Рог, в городе повреждена инфраструктура, возникли пожары.

В целом противовоздушная оборона обезвредила над регионом ночью 17 беспилотников.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кривой Рог атаки России на энергосистему Электроэнергия Война России против Украины Отключения света

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