В Кривом Роге во время российской атаки под землей застряли более 500 шахтеров
В результате атаки РФ шахтеры Кривбасса застряли под землей (Фото:Михаил Волынец / Facebook)
Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за ракетных обстрелов РФ застряли более 500 человек. Спасательная операция длилась около четырех часов.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров", - написал он.
По словам Вилкула, спасательная операция длилась около четырех часов.
Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.
Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.
Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.