В Кривом Роге во время российской атаки под землей застряли более 500 шахтеров 15 ноября, 20:42 В результате атаки РФ шахтеры Кривбасса застряли под землей (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за ракетных обстрелов РФ застряли более 500 человек. Спасательная операция длилась около четырех часов.



Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.



"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров", - написал он.

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По словам Вилкула, спасательная операция длилась около четырех часов.

Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.