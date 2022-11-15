В Кривом Роге во время российской атаки под землей застряли более 500 шахтеров

15 ноября, 20:42
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В результате атаки РФ шахтеры Кривбасса застряли под землей (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

В результате атаки РФ шахтеры Кривбасса застряли под землей (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за ракетных обстрелов РФ застряли более 500 человек. Спасательная операция длилась около четырех часов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров", - написал он.

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По словам Вилкула, спасательная операция длилась около четырех часов.

Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Шахтеры Днепропетровская область Кривой Рог Шахтер

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