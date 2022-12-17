Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: под завалами нашли тело мальчика, всего погибли четыре человека 17 декабря, 08:00 Последствия обстрела РФ в Кривом Роге (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В результате ракетного удара россиян по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, нашли тело полуторагодовалого мальчика. Тела его родителей обнаружили еще вчера.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«После полуночи спасатели извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

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Удар РФ по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Кроме того, 13 человек ранены. Среди них четверо детей.

По словам Резниченко, обстрелы не утихали в Никопольском районе.

Оккупанты накрыли тяжелой артиллерией две общины — Красногригорьевскую и Марганецкую. Люди не пострадали.

Отмечается, что повреждены дома и электропередачи.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

Российские оккупанты также нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате был полностью разрушен один из подъездов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 16 декабря, сказал, что в Кривом Роге весь день разбирали завалы жилого дома.