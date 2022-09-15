«Апокалипсис отменяется». В Кривом Роге уровень воды снизился в затопленных районах 15 сентября, 12:00 Уровень воды в затопленных районах Кривого Рога снижается (Фото:Handout via REUTERS)

Уровень воды в затопленных районах Кривого Рога снизился. Ремонтные работы продолжаются.



Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в центрально-городском районе в парке Мершавцева максимальный уровень воды был 190 см, сейчас — уже 172 см и продолжает уменьшаться.

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В районе ЮГОК уровень воды был 200 см, а сейчас упал на 14 см.

В других районах города и Криворожского района, например, в селах Латовка и Андреевка уровень падения воды уже достигает 50 см.

«Вода уходит. Апокалипсис отменяется», — написал Лукашук.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.



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