«Апокалипсис отменяется». В Кривом Роге уровень воды снизился в затопленных районах
Уровень воды в затопленных районах Кривого Рога снижается (Фото:Handout via REUTERS)
Уровень воды в затопленных районах Кривого Рога снизился. Ремонтные работы продолжаются.
Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, в центрально-городском районе в парке Мершавцева максимальный уровень воды был 190 см, сейчас — уже 172 см и продолжает уменьшаться.
В районе ЮГОК уровень воды был 200 см, а сейчас упал на 14 см.
В других районах города и Криворожского района, например, в селах Латовка и Андреевка уровень падения воды уже достигает 50 см.
«Вода уходит. Апокалипсис отменяется», — написал Лукашук.
Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.
Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.
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