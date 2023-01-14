Вблизи объекта критической инфраструктуры. В Кривом Роге ракета попала в частный сектор, один человек погиб — ОВА 14 января, 19:37 Последствия обстрела Кривого Рога (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Во время массированной ракетной атаки РФ над Кривым Рогом силы ПВО сбили четыре ракеты, однако есть одна «прилет» в частный сектор, который находится недалеко от объекта критической инфраструктуры. Известно, что один человек погиб.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВВ Валентин Резниченко в Telegram.

Как отмечается, было повреждено шесть частных домов. Также есть одна жертва, а еще один человек ранен.

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На месте удара работают все службы.

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек, 39 ранены.

На Прикарпатье оккупанты во время массированной ракетной атаки обстреляли объект энергетики, из-за чего возник пожар, а еще две ракеты сбили силы противовоздушной обороны ВСУ.