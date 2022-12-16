В Кривом Роге после обстрела сотни шахтеров застряли под землей. Всех уже подняли на поверхность 16 декабря, 22:11 В шахтах к моменту российских ударов было 596 шахтеров (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

В результате российских массированных обстрелов 596 шахтеров в Кривом Роге были заблокированы под землей.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«В шахтах к моменту удара было 596 шахтеров. Был применен план ликвидации аварии. Сейчас уже выведены на поверхность все шахтеры», — написал он.

Видео дня

Вилкул поблагодарил горноспасателей, которые принимали участие в спасательной операции.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены.