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В Кривом Роге патрульные устроили погоню за сбежавшей лошадью - видео

Вчера, 17:55
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Скриншот с видео Авто Информатор/Facebook

Чем закончилась погоня, не известно

Сотрудники патрульной полиции Кривого Рога устроили по улицам города погоню за сбежавшей лошадью.

Соответствующее видео, снятое на авторегистратор одного из случайных очевидцев, было опубликовано в сообществе Авто Информатор в Facebook.

Как сообщается, обнародованные кадры были сняты в Саксаганском районе города.

"Экипаж патрульной полиции заметил лошадь, которая бежала по проезжей части. Чтобы животное не принесло вреда ни себе, ни другим участникам движения они поехали за ним, включив спецсигнал. Проскакав несколько перекрестков, животное свернуло в частный сектор", - говорится в сообщении.

При этом, откуда на городских улицах взялась лошадь, и чем закончилась погоня за ней, не уточняется.

Теги:   Видео Погоня Патрульная полиция Лошади Кривой Рог

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