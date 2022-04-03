В Кривом Роге оккупанты били Смерчами, повреждены частные дома и учебное заведение 3 апреля, 04:03 Цей матеріал також доступний українською В то же время Грады в Кривой Рог не достреливают (Фото:facebook.com/OleksandrVilkul)

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил детали обстрела в периметре города. Пострадали более десяти частных домов, учебное заведение.

Война России против Украины - главные события 2 апреля



«Оккупанты обстреляли гражданские объекты уже в периметре Кривого Рога. Это Ингулецкий район. Пострадали более десяти частных домов, учебное заведение. Жертв при обстреле не было, потому что мы вовремя провели эвакуацию. Обстрел был там, откуда мы забрали людей», — сказал он.



Видео дня

По его словам, оккупанты били Смерчами, запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

«Эти боеприпасы раскрываются над землей, из ракеты вылетают взрывающиеся заряды и покрывающие достаточно большую территорию ... Во время обстрела жертв не было, но они появились после него » , - добавил Вилкул .

По его словам, утром два гражданских лица — отец и сын — в одном из сел принесли домой кассетные боеприпасы ( от обстрела 4-дневной давности - ред), которые не взорвались на них дома. Они погибли.

Глава ОВА сообщил, что Грады в Кривой Рог не достреливают, поскольку ВСУ оттеснили линию фронта, которая сейчас уже проходит не на границе Днепропетровской области, а непосредственно внутри Херсонской области, и часть этой области украинскими военными уже уволена.

Ночью на субботу, 2 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. В Кривом Роге оккупанты нанесли ракетный удар по автозаправке. Пострадавших нет, спасатели потушили пожар.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.