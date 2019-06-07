Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Кривом Роге на шахте погиб горняк

Вчера, 23:59
Цей матеріал також доступний українською
В Кривом Роге на шахте погиб горняк - фото

hangela/pixabay.com

Иллюстративное фото

В пятницу, 7 июня, на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге (Днепропетровская область) погиб горняк.

Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества Сухая Балка, которому принадлежит данная шахта.

«7 июня в горной выработке горизонта 1 210 метров в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Читайте также:
 В Кривом Роге из шахты из-за задымления эвакуировали 259 человек

Теги:   Горняк Шахта Днепропетровская область Кривой Рог

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 19:06

img
Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии
Футбол

Сегодня, 12:07

img
Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Политика

Вчера, 18:53

img
Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками

ТОП 3

События

Вчера, 17:20

img
Сериал «Чернобыль»: «чернобыльский дайвер» Ананенко рассказал, как они на самом деле спустились под реактор
9623
События

Вчера, 21:16

img
Жалобы на полицию: после проверок отстранили 10 начальников
8245
События

Вчера, 14:05

img
Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади
7821