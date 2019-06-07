В Кривом Роге на шахте погиб горняк
В пятницу, 7 июня, на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге (Днепропетровская область) погиб горняк.
Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества Сухая Балка, которому принадлежит данная шахта.
«7 июня в горной выработке горизонта 1 210 метров в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть», — сообщили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.