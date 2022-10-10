В Кривом Роге из-за атаки россиян под землей оказались более 850 шахтеров

10 октября, 22:43
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Последствия обстрела Кривого Рога, 10 октября (Фото:Николай Лукащук)

Последствия обстрела Кривого Рога, 10 октября (Фото:Николай Лукащук)

После ударов россиян и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей оказалось более 850 шахтеров.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс продолжается.

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В Каменском и Криворожском районах под ударом армии России также оказалась критическая инфраструктура. В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды. Сейчас водоснабжение уже возобновлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света.

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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Шахтеры Российская агрессия Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины

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