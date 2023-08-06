В Кремле заявили, что якобы посягают только на ту территорию Украины, которую записали в Конституцию 6 августа, 19:07 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые уже незаконно вписала в Конституцию.

Об этом Песков сказал в комментарии The New York Times.

Журналист спросил Пескова, хочет ли Россия захватить еще больше территории Украины.



«Нет. Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас записали в нашей Конституции, как нашу», — ответил Песков.



Видео дня

Он также заявил, что сейчас оснований для мирного соглашения нет.



«Мы продолжим операцию (войну России против Украины — ред.) в ближайшем будущем», — сказал Песков.

С 23 по 27 сентября 2022 года российские оккупанты имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» и коллаборационистами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

6 октября в России обнародовали новую редакцию конституции, где появились временно оккупированные территории Украины. Так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожская и Херсонская области были внесены в список субъектов РФ, которые перечислены в конституции страны-агрессора России.