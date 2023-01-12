В Кремле признали, что Соледар войсками РФ не захвачен

12 января, 13:06
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По словам Дмитрия Пескова, войска РФ ждет «еще много работы» (Фото:REUTERS / Шамил Жуматов)

По словам Дмитрия Пескова, войска РФ ждет «еще много работы» (Фото:REUTERS / Шамил Жуматов)

Российские власти признали, что, несмотря на бравые отчеты пропаганды о якобы «захвате» Соледара, войска РФ город не контролируют.

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Об этом в четверг, 12 января, сообщил спикер кремлевского режима Дмитрий Песков.

Говоря о ситуации в Соледаре, он отметил, что «впереди еще много работы».

«В Соледаре проделана действительно гигантская работа. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться… Но впереди еще много работы», — заявил Песков.

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РФ продолжает бросать своих наемников на штурм Соледара в попытке окружить Бахмут, несмотря на свои колоссальные потери.

Тем не менее, добиться этого оккупантам до сих пор не удалось.

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Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что там продолжаются уличные бои.

Западные разведки информацию о «взятии» города российскими войсками также не подтверждают.

Редактор: Олег Кононенко
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