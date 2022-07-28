Пустые угрозы. В Кремле поддержали бред Пушилина, размечтавшегося о захвате большей части Украины 28 июля, 14:23 Дмитрий Песков заявил, что поддерживает «настрой» главаря террористов (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В администрации главы Кремля Владимира Путина разделяют необоснованные бредни главаря террористов «ДНР» Дениса Пушилина о захвате большей части Украины при отсутствии каких-либо предпосылок к такому развитию событий.

По крайней мере, на этом настаивает пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Бравируя пустыми угрозами в адрес Украины во время своей поездки в Беларусь, Пушилин размечтался о захвате Киева, Чернигова, Полтавы, Одессы, Днепра, Харькова, Запорожья и Луцка.

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В свою очередь Песков, комментируя эти фантазии, отметил, что вполне их разделяет.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом „освобождать“ Украину… И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются», — пояснил он.

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