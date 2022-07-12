В Кремле обсуждают возможность ядерного удара по Украине — Арестович 12 июля, 06:52 Вид на Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Кремле обсуждают вероятность ядерного удара по Украине.

По его словам, окружение Путина считает в данный момент такой шаг безумным.

«Я вижу некоторые российские документы, которые не все видят. Там дискутируется тема ядерного удара и все сходятся, что это безумие и этого нельзя допустить ни в коем случае. Это дискуссия внутри российского военно-политического руководства», — заявил Арестович.

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Он отметил, что считает такой шаг маловероятным из-за того, что страны Запада предпримут ответный удар.

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