В Кремле обсуждают возможность ядерного удара по Украине — Арестович

12 июля, 06:52
Вид на Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Вид на Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Кремле обсуждают вероятность ядерного удара по Украине.

По его словам, окружение Путина считает в данный момент такой шаг безумным.

«Я вижу некоторые российские документы, которые не все видят. Там дискутируется тема ядерного удара и все сходятся, что это безумие и этого нельзя допустить ни в коем случае. Это дискуссия внутри российского военно-политического руководства», — заявил Арестович.

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Он отметил, что считает такой шаг маловероятным из-за того, что страны Запада предпримут ответный удар.

https://www.youtube.com/watch?v=0VxCtHO2DVU&list=TLPQMTEwNzIwMjJZ1-M7s4NICw&index=4
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Ядерное оружие Ядерное вооружение Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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